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"بسكل".. تطبيق للدراجات الهوائية في تونس

“بسكل” أول تطبيق خاص بأصحاب الدراجات الهوائية، جاءت فكرته لدى مجموعة من الشباب في تونس لتشجيع ممارسة هذه الرياضة.