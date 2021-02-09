search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:28
المغرب.. تحديات مالية وصعوبات أمنية تواجه مشروع غاز "نيجيريا- أوروبا"
يعول المغرب على خط الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمملكة نحو أوروبا، لتوفير مصادر للطاقة، ويمكن المشروع، من نقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، لكن عقبات كثيرة تقف أمام تنفيذه.
9/2/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
إسرائيل تشقّ طريقا لمنع الفلسطينيين من المرور من مستوطنة معاليه أدوميم
play
02:40
استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين نحو السودان
play
02:05
استهداف الصحفيين في أفغانستان يهدد مسار السلام
play
02:22
السودان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
play
02:45
مقاطع حول هذه القصة
إسرائيل تشقّ طريقا لمنع الفلسطينيين من المرور من مستوطنة معاليه أدوميم
play
02:40
استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين نحو السودان
play
02:05
استهداف الصحفيين في أفغانستان يهدد مسار السلام
play
02:22
السودان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
play
02:45
المزيد من التقارير الإخبارية
إسرائيل تشقّ طريقا لمنع الفلسطينيين من المرور من مستوطنة معاليه أدوميم
استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين نحو السودان
استهداف الصحفيين في أفغانستان يهدد مسار السلام
السودان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
الأكثر قراءة
وُلد مع إحياء الخلافة وحشَد المماليك لمقاومة التتار وفتح مجلسه للنساء.. ابن تيمية السلفي الذي رُشّح لمشيخة الصوفية
4 فوائد لشرب الماء بالليمون
سنهزم كورونا في 7 أشهر أم سنين؟
قد لا تعود.. إذا قررت السفر داخل ثقب أسود عليك أن تحسن الاختيار