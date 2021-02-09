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المغرب.. تحديات مالية وصعوبات أمنية تواجه مشروع غاز "نيجيريا- أوروبا"

يعول المغرب على خط الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمملكة نحو أوروبا، لتوفير مصادر للطاقة، ويمكن المشروع، من نقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، لكن عقبات كثيرة تقف أمام تنفيذه.