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السودان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة

أخيرا، بعد جهود متصلة ومشاورات استمرت أكثر من 7 أشهر أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حكومته الجديدة، حكومة تتألف من 25 حقيبة وزارية.
9/2/2021
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