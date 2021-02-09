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02:45
السودان يعلن تشكيل الحكومة الجديدة
أخيرا، بعد جهود متصلة ومشاورات استمرت أكثر من 7 أشهر أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك حكومته الجديدة، حكومة تتألف من 25 حقيبة وزارية.
9/2/2021
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