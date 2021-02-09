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02:40
الإكوادور تتجه لجولة انتخابات ثانية لحسم السباق الرئاسي
انتهت الجولة الأولى من الانتخابات العامة في الإكوادور بتصدر مرشح قوى اليسار أندريس أراوز السباق الرئاسي وتأهله إلى جولة إعادة، ينافسه فيها مرشح السكان الأصليين ياكو بيريز.
9/2/2021
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