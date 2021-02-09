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الأردن.. أول معرض للكتاب في ظل جائحة كورونا

أقامت وزارة الثقافة الأردنية أول معرض للكتاب في ظل جائحة كورونا بعنوان “مكتبة لكل بيت أردني” بأسعار تشجيعية، وألقت الجائحة بظلال ثقيلة على أصحاب دور النشر، وكبدتهم خسائر نتيجة انقطاع معارض الكتاب.