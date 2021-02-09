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استهداف الصحفيين في أفغانستان يهدد مسار السلام

أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي وبعثات دبلوماسية غربية في أفغانستان استهداف الصحفيين في البلاد، وقالت البعثة إن تزايد أعمال العنف يهدد مسار السلام.