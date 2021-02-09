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02:05

استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين نحو السودان

أكدت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة استمرار تدفق اللاجئين من إقليم تيغراي الإثيوبي إلى السودان. وقالت إن عددهم بلغ 67 ألف لاجئ، محذرة من تصاعد اللجوء إذا تواصلت أعمال العنف.
9/2/2021
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