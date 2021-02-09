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إسرائيل تشقّ طريقا لمنع الفلسطينيين من المرور من مستوطنة معاليه أدوميم

صدّقت الحكومة الإسرائيلية على بدء العمل بشق طريق التفافي للفلسطينيين إلى مدينة القدس، يهدف إلى منعهم من العبور من الطريق الرئيسي الذي يمر بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم.