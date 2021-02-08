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وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق جورج شولتز

توفي وزير الخارجية الأميركي الأسبق جورج شولتز عن عمر ناهز 100 عام، وقد عمل شولتز مع 3 رؤساء أميركيين، واشتهر بدوره الاقتصادي كخبير ووزير للعمل وللخزانة.