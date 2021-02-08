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24:51
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/7)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/7) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع القرار السوري الجديد القاضي بمصادرة أموال وممتلكات من لم يؤد الخدمة في الجيش أو لم يدفع تعويضا عن ذلك.
7/2/2021
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