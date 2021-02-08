24:51

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/7)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/7) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع القرار السوري الجديد القاضي بمصادرة أموال وممتلكات من لم يؤد الخدمة في الجيش أو لم يدفع تعويضا عن ذلك.