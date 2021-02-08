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نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على لوائح اتهام بالفساد وخيانة الأمانة

مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة المركزية في القدس المحتلة، وقال نتنياهو إنه غير مذنب في 3 تهم موجهة إليه، هي الاحتيال وتلقي الرشى وخيانة الأمانة.