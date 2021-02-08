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مخرجات الحوار الليبي بجنيف تلقى ترحيب الجميع

أفضت مخرجات الحوار السياسي الليبي في جنيف إلى انتخاب قادة سلطة تنفيذية، كخطوة أولى في طريق تأمين انتخابات ديسمبر/كانون الأول القادمة، وقد أبدى الجميع ترحيبه في الداخل الليبي والمحيط الإقليمي.