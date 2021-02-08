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لمحة عن تاريخ نزاع الجزر بين اليابان والصين

قضية جزر سينكاكو كانت دائما سببا لتوتر كبير بين اليابان والصين، وبلغت القضية ذروتها عام 2012، وتخضع هذه الجزر لسيطرة اليابان وتقول الولايات المتحدة إنها مشمولة بمعاهدة الحماية الأمنية بين البلدين.