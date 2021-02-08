03:54

قطر.. رخصة القيادة التعليمية المهنية لإدارة متميزة للمدارس

إدارة مؤسسة تعليمية وجعلها في مصاف المدارس المتميزة ليست عملية سهلة ولكنها علم ومهارة. ولتحقيق ذلك باتت هناك معايير لا بد من تلبيتها، وهو ما يعرف الآن برخصة القيادة التعليمية المهنية.