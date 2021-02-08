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في طريق العودة للاتفاق النووي.. معركة كسر عظم بين واشنطن وطهران

يبدو أن قرار العودة للاتفاق النووي الذي جرى التوقيع عليه قبل 6 سنوات مع إيران، تسبقه معركة كسر عظم بين طهران وواشنطن، حيث تطالب كل منهما الأخرى باتخاذ الخطوة الأولى للعودة للاتفاق،