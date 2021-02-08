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شركة السياحة اليابانية تروج للسياحة الداخلية بطرق مبتكرة بسبب كورونا

أصبحت شركات السياحة اليابانية تروج لزيارة أماكن غير عادية في البلاد بسبب صعوبة السفر إلى الخارج جراء جائحة كورونا، وأحدث مكان ينضم إلى قائمة تلك المواقع السياحية سد ضخم شمال طوكيو، استغرق بناؤه 70 عام