search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:25
شركة السياحة اليابانية تروج للسياحة الداخلية بطرق مبتكرة بسبب كورونا
أصبحت شركات السياحة اليابانية تروج لزيارة أماكن غير عادية في البلاد بسبب صعوبة السفر إلى الخارج جراء جائحة كورونا، وأحدث مكان ينضم إلى قائمة تلك المواقع السياحية سد ضخم شمال طوكيو، استغرق بناؤه 70 عام
7/2/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
اتحاد المرشحين يسحب اعترافه بشرعية الرئيس الصومالي الحالي
play
02:22
لمحة عن تاريخ نزاع الجزر بين اليابان والصين
play
02:29
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على لوائح اتهام بالفساد وخيانة الأمانة
play
02:26
الخارجية الأميركية تدعو الحوثيين لوقف الفوري للهجمات العسكرية باليمن والسعودية
play
02:24
مقاطع حول هذه القصة
اتحاد المرشحين يسحب اعترافه بشرعية الرئيس الصومالي الحالي
play
02:22
لمحة عن تاريخ نزاع الجزر بين اليابان والصين
play
02:29
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على لوائح اتهام بالفساد وخيانة الأمانة
play
02:26
الخارجية الأميركية تدعو الحوثيين لوقف الفوري للهجمات العسكرية باليمن والسعودية
play
02:24
المزيد من التقارير الإخبارية
اتحاد المرشحين يسحب اعترافه بشرعية الرئيس الصومالي الحالي
لمحة عن تاريخ نزاع الجزر بين اليابان والصين
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على لوائح اتهام بالفساد وخيانة الأمانة
الخارجية الأميركية تدعو الحوثيين لوقف الفوري للهجمات العسكرية باليمن والسعودية
الأكثر قراءة
4 فوائد لشرب الماء بالليمون
خبراء الشاي يحذرون من تحضير الشاي بطريقة خاطئة ويقدمون 4 نصائح
يوم لا ينساه العراقيون.. كيف أعدم عبد الكريم قاسم؟ ولماذا؟
غرق 24 شخصا بمعمل للنسيج بمدينة طنجة المغربية والسلطات تفتح تحقيقا