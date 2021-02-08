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23:37

خارج النص- خليل حاوي.. أدب الهزائم

تطرقت حلقة (2021/2/7) من برنامج “خارج النص” إلى حياة الشاعر خليل حاوي ومؤلفاته وكيف أثرت الكآبة الحادة التي كان يعاني منها على كتاباته، وبحثت في تجربته العميقة للإنسانية في أشعاره.
7/2/2021
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