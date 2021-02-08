search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
23:37
خارج النص- خليل حاوي.. أدب الهزائم
تطرقت حلقة (2021/2/7) من برنامج “خارج النص” إلى حياة الشاعر خليل حاوي ومؤلفاته وكيف أثرت الكآبة الحادة التي كان يعاني منها على كتاباته، وبحثت في تجربته العميقة للإنسانية في أشعاره.
7/2/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
خارج النص-فيلم بعد الموقعة
play
24:09
جيش الربيع
play
49:52
تأملات- تعرف على حياة جبران خليل جبران من ولادته حتى مماته
play
25:21
خارج النص- معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان
play
23:28
مقاطع حول هذه القصة
خارج النص-فيلم بعد الموقعة
play
24:09
جيش الربيع
play
49:52
تأملات- تعرف على حياة جبران خليل جبران من ولادته حتى مماته
play
25:21
خارج النص- معين بسيسو.. شاعر القضية والإنسان
play
23:28
المزيد من وثائقية
خليل حاوي.. أدب الهزائم
المشاء- مترجمون.. إبراهيم أبو هشهش، كلاوديا أوت
"هي لا تعرفنا، لكننا نعرف أنفسنا".. قصة مثل في الكرم
خارج النص-فيلم بعد الموقعة
الأكثر قراءة
4 فوائد لشرب الماء بالليمون
خبراء الشاي يحذرون من تحضير الشاي بطريقة خاطئة ويقدمون 4 نصائح
يوم لا ينساه العراقيون.. كيف أعدم عبد الكريم قاسم؟ ولماذا؟
غرق 24 شخصا بمعمل للنسيج بمدينة طنجة المغربية والسلطات تفتح تحقيقا