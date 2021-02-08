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حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة خطوة في طريق إنهاء الانقسام

تنطلق جولة من الحوار الفلسطيني في القاهرة بحضور 14 فصيلا، في محاولة لتذليل العقبات أمام إجراء انتخابات فلسطينية عامة وإنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.