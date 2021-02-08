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جولات الحوار الفلسطيني الفلسطيني

يعرض محمد رجيب أهم جولات الحوار الفلسطيني الفلسطيني وأبرز ملفاتها، فهل سينجح اللقاء المرتقب للفصائل في القاهرة في وضع لبنة جديدة في مسار المشهد الفلسطيني الفلسطيني؟