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السودان.. وفد أوروبي لبحث ملف النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا

من أوروبا، تأتي مبادرة لنزع فتيل الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وفد أوروبي برئاسة بيكا هافيستو وزير خارجية فنلندا والمبعوث الأوروبي الخاص في مهمة عنوانها القفز فوق حواجز التوتر بين الدولتين.