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الحكومة الأفغانية وحركة طالبان تتبادلان الاتهامات بالمسؤولية عن تصاعد العنف

قتل 3 من عناصر الشرطة الأفغانية وأصيب 5 في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة قرب مدينة جلال آباد، وتتبادل الحكومة الأفغانية وحركة طالبان الاتهامات بالمسؤولية عن تصاعد العنف، وتعثر مسار مفاوضات السلام.