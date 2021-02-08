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56:32
الحصاد (2021/2/7)
تناولت خديجة بنت قنة في الحصاد (2021/2/7) العناوين التالية: جدل بين واشنطن وطهران بشأن النووي الإيراني، وزيارة مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث إيران لبحث أزمة اليمن، وإعلان يدعو دول أفريقيا لإنهاء جميع أشكال التعامل مع تل أبيب.
7/2/2021
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