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الأردن.. انتقادات لإدراج جرائم النشر ضمن قانون هيئة مكافحة الفساد

أثارت تعديلات تشريعية لقانون هيئة مكافحة الفساد في الأردن انتقادات العاملين في مجال الإعلام، بعد إدراج جرائم النشر ضمن قانون يختص بملاحقة الفاسدين.