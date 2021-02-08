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اختتام القمة الأفريقية.. تفعيل لقرارات إستراتيجية

أسدل الستار على القمة الأفريقية الـ34 التي خلصت جلساتها المنعقدة عبر الفيديو إلى قرارات إستراتيجية، لكن التحدي يبقى في قدرة القادة الأفارقة على تفعيل هذه القرارات وإدخالها حيز التنفيذ.