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اتحاد المرشحين يسحب اعترافه بشرعية الرئيس الصومالي الحالي

جدل واسع أثاره إعلان مجلس اتحاد المرشحين بسحب اعترافه بالرئيس الحالي محمد عبد الله فرماجو، بعد انتهاء ولايته، وفشله -كما يقولون- في الخروج باتفاق بشأن الانتخابات التشريعية والرئاسية.
8/2/2021
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