02:01

أقدم ورش تصنيع أحذية الباليه في مصر

تعتبر ورشة “العم محمود” إحدى أشهر وأعرق ورش تصنيع أحذية الباليه في مصر، فالرجل الذي تجاوز 60 عاما ما زال يمارس هذه الحرفة التي ورثها عن أجداده، وهو يأمل أن تولي الدولة اهتماما أكبر بهذه الحرفة.