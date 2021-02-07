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وسط انقسام سياسي ومجتمعي حاد.. الإكوادور تشهد انتخابات رئاسية ونيابية

تجري الإكوادور غدا الأحد انتخابات رئاسية ونيابية مصيرية، في ظل انقسام سياسي ومجتمعي حاد، ومنافسة شديدة بين أكبر عدد من المرشحين الرئاسيين في تاريخ البلاد.