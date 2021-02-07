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نيويورك تايمز تكشف شبكة تجسس إماراتية تتكون من خبراء أميركيين

كشفت صحيفة نيويورك تايمز عن شبكة تجسس إلكترونية دشنتها أبو ظبي تتكون من محللين سابقين في وكالة الأمن القومي الأميركية، عمليات التجسس شملت العائلة القطرية الحاكمة ومسؤولين في الفيفا.