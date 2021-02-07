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23:27
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/6)
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/6) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع قصة الفتاة اليمنية العنود شريان بعد قيام زوجها برش الأسيد على وجهها.
6/2/2021
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