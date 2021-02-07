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02:29

من يبدأ أولا؟ عقبة تعيق عودة واشنطن وطهران للاتفاق النووي

لا زالت عقدة من ييادر بالخطوة الأولى العقبة التي تحول دون موافقة طهران وواشنطن على العودة للاتفاق النووي الذي تم الاتفاق عليه عام 2015، قبل انسحاب إدارة ترامب منه عام 2017.
7/2/2021
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