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مبادرة كرماز لحفظ فن التطريز في الأردن

تعد مبادرة كرماز واحدة من المبادرات التي تسعى لحفظ وتشجيع فن التطريز في الأردن. وقد نجحت تلك المبادرة في مساعدة عشرات النساء في المخيمات الفلسطينية في الأردن في توفير مصدر رزق لهن.