02:41

كورونا يتسبب في تراجع أداء القطاع السياحي بتركيا

تسببت تداعيات جائحة كورونا في تراجع أداء القطاع السياحي في تركيا؛ فقد أظهرت بيانات رسمية أن أعداد السياح الذين زاروا البلاد خلال العام الماضي تراجع إلى أقل من 16 مليونا.