البث الحي
02:20

قطر.. مهرجان كتارا الدولي للخيول العربية

شهد الحي الثقافي كتارا في الدوحة مهرجانا دوليا لاختيار أجمل الخيول العربية، وقد تسابق عشاق التراث والتقاليد للوصول إلى موقع متقدم في مجال يجمع بين الجمال والرياضة.
7/2/2021
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