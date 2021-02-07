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قرار محكمة الجنايات الدولية.. بداية إنصاف محتمل للفلسطينيين

ينظر الفلسطينيون بعين الرضا والأمل لقرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان الوصاية القضائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو القرار الذي أثار غضب إسرائيل وانتقادها،