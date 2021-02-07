02:13

صعوبة الحياة لسكان القرى في الشمال السوري

يتقاسم السوريون في مناطق المعارضة المعاناة بأشكال متعددة؛ فساكنو المخيمات لا يجدون ما يحميهم من البرد ولا حرارة الصيف، وقاطنو القرى القريبة من خطوط القتال يشكون من غياب الخدمات، وخطر تجدد المعارك.