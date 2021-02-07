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زراعة الورد.. مبادرة تزيين أبواب البلدة القديمة في القدس

دشن الشاب رائد سعيد من مدينة القدس مبادرة “باب منزلي هو الأجمل” لتجميل وتزيين أبواب البلدة القديمة من خلال زراعة الورود. وقد عاش رائد في مدن أوروبية، ورأى مدى الاهتمام بتجميل مداخل البيوت وشرفاتها.