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بلينكن يعتزم إلغاء تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية

يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلغاء تصنيف جماعة الحوثي اليمنية في قائمة التنظيمات الإرهابية، ويندرج الأمر في سياق المراجعات التي تقوم بها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لبعض القرارات.