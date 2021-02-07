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الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعثر على أدلة لأنشطة نووية إيرانية غير معلنة

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثروا على دليل جديد بشأن أنشطة نووية في إيران لم يعلن عنها سابقا. ونقلت الصحيفة أن العينات أخذتها الوكالة من موقعين في إيران.