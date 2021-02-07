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اللجنة العسكرية المشتركة بليبيا تتفق على نزع الألغام تمهيدا لفتح الطريق الساحلي

اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) في ليبيا على البدء في نزع الألغام تمهيدا لفتح الطريق الساحلي. وقال مصدر إن اللجنة استكملت المناقشات بشأن آليات تطبيق بنود وقف إطلاق النار.