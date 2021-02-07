search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
03:02
اللجنة العسكرية المشتركة بليبيا تتفق على نزع الألغام تمهيدا لفتح الطريق الساحلي
اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة (5 5) في ليبيا على البدء في نزع الألغام تمهيدا لفتح الطريق الساحلي. وقال مصدر إن اللجنة استكملت المناقشات بشأن آليات تطبيق بنود وقف إطلاق النار.
6/2/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
صعوبة الحياة لسكان القرى في الشمال السوري
play
02:13
القارة السمراء.. قوى أجنبية عينها على خيرات أفريقيا
play
01:45
إيران.. جدل بشأن الموازنة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية
play
02:26
زراعة الورد.. مبادرة تزيين أبواب البلدة القديمة في القدس
play
02:07
مقاطع حول هذه القصة
صعوبة الحياة لسكان القرى في الشمال السوري
play
02:13
القارة السمراء.. قوى أجنبية عينها على خيرات أفريقيا
play
01:45
إيران.. جدل بشأن الموازنة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية
play
02:26
زراعة الورد.. مبادرة تزيين أبواب البلدة القديمة في القدس
play
02:07
المزيد من التقارير الإخبارية
صعوبة الحياة لسكان القرى في الشمال السوري
القارة السمراء.. قوى أجنبية عينها على خيرات أفريقيا
إيران.. جدل بشأن الموازنة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية
زراعة الورد.. مبادرة تزيين أبواب البلدة القديمة في القدس
الأكثر قراءة
تلقّى 5 جرعات من لقاح كورونا.. لن تصدق ماذا حصل له
هارييت توبمان.. رحلة هاربة من العبودية إلى ورقة الـ20 دولارا
كورونا يرفع سكر الدم.. إليك 10 طرق طبيعية لخفضه
بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟