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القارة السمراء.. قوى أجنبية عينها على خيرات أفريقيا

تنعقد قمة الاتحاد الأفريقي الـ41 في وقت تترنح فيه القارة السمراء بين نزاعات مسلحة وتجاذبات قوى أجنبية عينها على خيرات الموارد الطبيعية في أفريقيا.