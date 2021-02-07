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56:50

الحصاد (2021/2/6)

ناقشت فدى باسيل في “الحصاد” (2021/2/6) المواضيع الآتية: إدارة بايدن تبلغ الكونغرس نيتها حذف الحوثيين من قائمة الإرهاب. ظريف يقول إن طهران لن تجري أي مفاوضات ثنائية مع واشنطن.
6/2/2021
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