56:50

الحصاد (2021/2/6)

ناقشت فدى باسيل في “الحصاد” (2021/2/6) المواضيع الآتية: إدارة بايدن تبلغ الكونغرس نيتها حذف الحوثيين من قائمة الإرهاب. ظريف يقول إن طهران لن تجري أي مفاوضات ثنائية مع واشنطن.