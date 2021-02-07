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افتتاح المرصد الأفريقي للهجرة في المغرب

افتتح في المغرب المرصد الأفريقي للهجرة ليكون أول مؤسسة للاتحاد الأفريقي تعنى بهذه الظاهرة، وتعوّض النقص الحاصل في بيانات الهجرة. ويساعد المرصد على توفير الحلول لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة الهجرة.