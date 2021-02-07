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إيران.. جدل بشأن الموازنة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية

أثارت صادرات النفط في موازنة الحكومة الإيرانية جدلاً بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية، إذ يرى أعضاء البرلمان أن زيادة صادرات النفط أمر يصعب تحقيقه، في حين ترى الحكومة إمكانية تحقيق ذلك.
7/2/2021
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