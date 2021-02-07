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إدارة بايدن تبحث تخفيف العقوبات عن إيران لمواجهة كورونا

تدرس إدارة الرئيس جو بايدن تخفيف العقوبات المالية عن إيران، ولكن من دون رفع العقوبات على مبيعات النفط. وتشمل الخطوات التي يجري بحثها منح صندوق النقد الدولي قروضا لطهران لتخفيف تداعيات كورونا.