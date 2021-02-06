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وزارة الصحة الفلسطينية تبدأ بتقديم تطعيمات ضد كورونا

بدأت وزارة الصحة الفلسطينية تطعيم الفلسطينيين ضد فيروس كورونا بعد حصولها على تبرعات من إسرائيل ودول أخرى وصفتها بالصديقة. ووفقا للقانون الدولي يفرض على دولة الاحتلال توفير اللقاحات.