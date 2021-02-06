search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:54
واشنطن وطهران.. متى وكيف ستبعثان الروح في اتفاق نووي يحتضر؟
يداهم الوقت مصير اتفاق تشترط إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن قبل كل شيء عودة الإيرانيين إلى كل التزاماتهم السابقة، بينما ترد طهران بالاشتراط على الأميركيين رفع كل العقوبات.
5/2/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
كورونا والأمن والنزاعات الحدودية تسيطر على القمة الأفريقية
play
02:35
القمة الأفريقية.. محاولة لإصلاح علاقة الجيران بعدما أفسدها سد النهضة
play
02:55
الفلسطينيون يرحبون ونتنياهو ينتقد قرار المحكمة الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية
play
02:56
السودان.. دمج مسلحي المعارضة مع الجيش الوطني ضمن اتفاقية السلام
play
02:49
مقاطع حول هذه القصة
كورونا والأمن والنزاعات الحدودية تسيطر على القمة الأفريقية
play
02:35
القمة الأفريقية.. محاولة لإصلاح علاقة الجيران بعدما أفسدها سد النهضة
play
02:55
الفلسطينيون يرحبون ونتنياهو ينتقد قرار المحكمة الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية
play
02:56
السودان.. دمج مسلحي المعارضة مع الجيش الوطني ضمن اتفاقية السلام
play
02:49
المزيد من التقارير الإخبارية
كورونا والأمن والنزاعات الحدودية تسيطر على القمة الأفريقية
القمة الأفريقية.. محاولة لإصلاح علاقة الجيران بعدما أفسدها سد النهضة
الفلسطينيون يرحبون ونتنياهو ينتقد قرار المحكمة الدولية بالولاية القضائية على الأراضي الفلسطينية
السودان.. دمج مسلحي المعارضة مع الجيش الوطني ضمن اتفاقية السلام
الأكثر قراءة
فقد رباطة جأشه في مؤتمر صحفي متوتر.. زيدان غاضبا: احترموني
بالفيديو: فرح انقلب لكابوس.. كيف حوّل لقاء ميسي حياة طفل أفغاني إلى جحيم؟
الشبكة اعتبرتها لحظة حق ومحطة ملهمة.. مصر تفرج عن صحفي الجزيرة محمود حسين بعد أكثر من 4 سنوات من الاعتقال بلا محاكمة
كورونا يرفع سكر الدم.. إليك 10 طرق طبيعية لخفضه