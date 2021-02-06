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واشنطن وطهران.. متى وكيف ستبعثان الروح في اتفاق نووي يحتضر؟

يداهم الوقت مصير اتفاق تشترط إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن قبل كل شيء عودة الإيرانيين إلى كل التزاماتهم السابقة، بينما ترد طهران بالاشتراط على الأميركيين رفع كل العقوبات.