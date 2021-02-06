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ملتقى الحوار الليبي يسمي رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء

فاز محمد المْنَفِي برئاسة المجلس الرئاسي الليبي وعبد الحميد الدبَيْبة برئاسة الوزراء في خامس أيام اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي بجنيف، وقد أشادت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة بالخطوة.