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02:35

كورونا والأمن والنزاعات الحدودية تسيطر على القمة الأفريقية

سيطر البحث عن حلول لمواجهة جائحة كورونا على القمة الأفريقية التي جمعت قادة القارة السمراء عبر تقنية الفيديو في العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، كما بحثت القمة قضايا الأمن والنزاعات الحدودية بين اعضائها.
6/2/2021
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