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25:12

فوق السلطة 219 – متطرفو فرنسا.. عداء للإسلام وعقوق للوالدين

تناولت حلقة (2021/2/5) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: روبرت مالي جزرة بايدن للإيرانيين بعد عصي ترامب. البيت الأبيض يجمد مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات.
5/2/2021
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