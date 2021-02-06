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25:12
فوق السلطة 219 – متطرفو فرنسا.. عداء للإسلام وعقوق للوالدين
تناولت حلقة (2021/2/5) من برنامج “فوق السلطة” موضوعاتها بالعناوين التالية: روبرت مالي جزرة بايدن للإيرانيين بعد عصي ترامب. البيت الأبيض يجمد مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات.
5/2/2021
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