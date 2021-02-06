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فرنسا.. جدل بسبب نقص اللقاحات المضادة لكورونا

طالبت قيادات معارضة في فرنسا بإجبار الشركات المنتجة للقاح المضاد لفيروس كورونا بالتخلي عن حقوق الملكية، والسماح بإنتاجه على نطاق واسع، وتفعيل الخيارات السيادية التي تمكن فرنسا من إنتاج اللقاح.